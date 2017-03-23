Начальника отдела КГИОП избили на площади Ломоносова

Начальника отдела пригородных районов КГИОП Андрея Сокольцова избили на площади Ломоносова. Нападение произошло утром 21 марта, пишет «Фонтанка.ру».

На 55-летнего чиновника напали буквально в десяти метрах от входа в здание комитета. Когда Сокольцов зашел под арку, неизвестный молодой человек, чье лицо было прикрыто капюшоном, несколько раз ударил его по голове.

Чиновник упал, выронил сумку, но злоумышленник ничего не взял и быстро ушел. Травмы у госслужащего неопасные для жизни, хотя он был вынужден обратиться в больницу. Сейчас он уже вышел на работу.

По данным издания, за день до нападения Сокольцов дал отрицательное заключение по реставрации памятника - ограды Летнего сада в Кронштадте. Прием работ у компании-подрядчика был приостановлен. Совпадение ли это, выяснит полиция.

Реставрацией ограды Летнего сада за 15 млн рублей занимается ЗАО «Реставрационный, Проектный, Научный ЦЕНТР «Специалист». Оплачивает работы администрация Кронштадтского района.