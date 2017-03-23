Часть Петербурга осталась без света из-за пожара на заводе «Армалит». Об этом сообщают в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб».

Фото: vk.com/spb_today

Очевидцы сообщают, что из-за ЧП в районе метро «Кировский завод» многие дома остались без света, не работают светофоры, на станции подземки встали эскалаторы.

По данным ГУ МЧС по Петербургу, пожар на литейном заводе начался в 8:20, огнеборцы выехали по адресу: улицу Трефолева, 2.

«В отдельно стоящем сооружении трансформаторной подстанции происходит горение масла, трансформатор обесточен», - уточнили в МЧС.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности №1-бис. В 08:45 распространение огня было остановлено, к 09:05 пожар был полностью потушен.

На месте ЧП работали 10 единиц техники и 50 человек личного состава. Сведения о пострадавших уточняются.