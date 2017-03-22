В больницу доставлены 19 детей после аварии со школьным автобусом в Ленобласти. По предварительным данным, они не пострадали, однако отправлены на осмотр. Об этом сообщает "47news".

При этом в опрокинувшемся школьном автобусе пострадала женщина, сопровождавшая школьников. Она получила травмы средней степени тяжести и была госпитализирована.

Издание уточняет, что авария произошла сегодня, 22 марта, в 07:50, на седьмом км дороги "Лодейное Поле - Вытегра". Собеседники в местной администрации сообщают, что дети были пристегнуты.

По предварительным данным, груженый лесовоз пошел на обгон школьного "ПАЗа", а сам грузовик в это время пытался объехать неустановленный пока внедорожник. В результате двойного обгона лесовоз задел автобус, и тот упал на бок.