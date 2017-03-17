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В Петербурге эвакуировали более тысячи человек из-за анонимного звонка о бомбе

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© Фото: Наталья Селиверстова / РИА «Новости»

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На месте предполагаемого ЧП работали кинологи, пожарные, сотрудники полиции и медики.

В Петербурге эвакуировали более тысячи человек из-за анонимного звонка о бомбе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Около семи утра по телефону «112» позвонил мужчина, который заявил, что одна из квартир дома номер 24 по проспекту Художников заминирована.

По данным Лайфа, жителей дома эвакуировали в здание школы номер 120. Проверка продолжалась чуть более часа, на месте предполагаемого ЧП работали кинологи, пожарные, сотрудники полиции и медики, однако ничего опасного обнаружено не было.

Взрывотехники проверили чердаки и подвалы здания, лифтовые шахты и арендуемые помещения. В 8:30 жителям разрешили вернуться в свои квартиры.

В данный момент полиция выясняет личность звонившего, пока удалось узнать, что телефон, с которого он звонил, зарегистрирован на женщину.

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