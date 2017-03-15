Известия: Спецслужбы предотвратили крупный теракт ИГ на 8 марта

Спецслужбы предотвратили крупный теракт в Москве на 8 марта, который был организован боевиками "Исламского государства" (ИГ, орагнизация запрещена в России). Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на источников в одной из силовых структур.

По их данным, сторонник ИГ планировал самоподрыв во время праздничных гуляний. Бомбу преступник должен был получить от членов местных так называемых "спящих ячеек", в которые входят мигранты, не сумевшие обустроиться в России.

Спецслужбы задержали 23-летнего гражданин Таджикистана Изатило М. в одном из аэропортов Москвы в начале марта. Он прибыл в РФ из турецкого Стамбула, ранее границу России не пересекал.

В ходе следственных мероприятий Изатило М. признался, что планировал взорвать себя в ходе празднования в Москве 8 марта. Кроме того, в ходе проверки выяснилось, что гражданин Таджикистана ранее воевал в Сирии.

В настоящее время оперативная группа устанавливает личности пособников террориста. Сам Изатило М. передан таджикским правоохранителям.