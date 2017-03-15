Станция метро "Ладожская" закрыта на вход. Поезда следуют от метро "Дыбенко" до "Площади Александра Невского" с увеличенным интервалом. Об этом "Санкт-Петербург.ру" сообщила Юлия Шавель, пресс-секретарь петербургской подземки.

Ранее в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте" сообщили, что на станции метро "Ладожская" девушка упала под вагон состава. Она жива и только что сама поднялась на платформу по аварийной лестнице в сопровождении машиниста и полицейского.

Корреспондент "Санкт-Петербург.ру", который в данный момент находится на "оранжевой" ветке, отмечает, что в сторону станции "Улица Дыбенко" на "Ладожской" поезда стоят. В обратную сторону движение уже началось.

Фото: vk.com/spb_today