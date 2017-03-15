На станции метро "Ладожская" девушка упала под вагон состава. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"На "Ладожской" стоят поезда. Девушка под вагоном. По-моему, жива", - написал один из очевидцев ЧП. "Бегают вокруг вагонов с носилками, состав наполовину только выехал, все стоит", - также добавляют другие пассажиры.

Читатели "Санкт-Петербург.ру" уточнили, что движение по "оранжевой" ветке "зависло", поезда следуют с увеличенным интервалом. На станциях объявляют, что движение затруднено только от метро "Дыбенко" до "Площади Александра Невского".