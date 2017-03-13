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Рейс «России» из Петербурга в Берлин и обратно отменили из-за забастовки

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© Фото: Instagram / @pulkovo_airport

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Забастовка рабочих столицы Германии продлится до пяти утра 14 марта.

Рейс «России» из Петербурга в Берлин и обратно отменили из-за забастовки рабочих в аэропортах столицы Германии. Согласно онлайн-табло Пулково, самолет должен был вылететь в Берлин сегодня, 13 марта, в 9:50.

Забастовка началась в четыре утра по местному времени (шесть утра по Москве) 13 марта и продлится до пяти утра следующего дня. В связи с этим 14 марта рейс из Пулково в Берлин и обратный будут выполнены на самолете большей вместимости.

В забастовке участвуют оба аэропорта - Тегель и Шенефельд. Из-за нее прекращено обслуживание практически всех самолетов. «Российская газета» пишут, что в Тегеле это коснулось 448 рейсов, в Шенефельде - 194 рейсов.

Сотрудники берлинских аэропортов устроили забастовку с требованием улучшения условий труда. Они требуют повышения заработной платы для двух тыс. работников наземного обслуживающего персонала.

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