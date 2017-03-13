Психически больной мужчина пообещал взорвать дом на проспекте Ветеранов

Психически больной мужчина вечером в воскресенье, 12 марта, пообещал взорвать дом на проспекте Ветеранов. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Неработающий 50-летний петербуржец дважды позвонил в службу «112» - в 22:41 и 22:55 - и сказал, что у него есть граната, которой он «взорвет дом 142 по проспекту Ветеранов».

Сотрудники полиции отправились на дом «террористу» и задержали его. Выяснилось, что мужчина состоит на учете у психиатра. Эвакуация не проводилась, при осмотре дома ничего подозрительного обнаружено не было.