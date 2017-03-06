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На народном сходе за отставку Медведева в Петербурге задержали шестерых активистов

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© Фото: Twitter / @merr1k
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    Около 70 собравшихся крякали и водили хороводы вокруг полицейских.

    На народном сходе за отставку Медведева в Петербурге задержали шестерых активистов. Об этом сообщил на своей странице в Twitter фотограф Давид Френкель.

    "На сходе в Петербурге по расследованию ФБК про Медведева водили хороводы вокруг полиции и крякали, пять задержанных. Прошу прощения, шестерых задержали: пятерых за кряканье, одного за плакат", - написал он.

    Народных сход начался в 19 часов на Большой Морской улице, в нем приняли участие около 70 человек. Организаторами схода выступили активисты молодежного демократического движения "Весна".

    Для усмирения схода на место событий заранее прибыли полицейские силы и ОМОН – всего на пешеходном участке улицы было запарковано около десятка автомобилей спецслужб и два автозака, пишет "Закс.ру".

    Акция задумана в большей степени как троллинг полиции – никаких лозунгов не выдвигалось, собравшиеся не принесли ни флагов, ни плакатов, пояснил изданию координатор движения "Весна" Богдан Литвин.

    Единственными словами активистов были: "Кря-кря кря-кря – против этого царя. Кря-кря-кря-кря, ты, Димон, воруешь зря". Также они раздавали уточек на палочке и завели хоровод вокруг сотрудников полиции, а позднее и вокруг полицейской машины.

    На прошлой неделе, 2 марта, Фонд борьбы с коррупцией Навального (ФБК) опубликовал расследование, в котором говорится о том, что премьер-министр Дмитрий Медведев владеет большим тайным состоянием. Сам Навальный назвал это расследование самым большим в истории ФБК.

    Авторы фильма рассказывают о том, что Медведев владеет недвижимостью по всей России. По их словам, ему также принадлежат участки земли в элитных районах. Как утверждают в ФБК, глава правительства также распоряжается яхтами, квартирами в старинных особняках, агрокомплексами и винодельнями в России и за рубежом.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков назвал расследование Навального о яхтах и особняках премьер-министра Дмитрия Медведева "творчеством известного осужденного гражданина". При этом тема уточки и кряканья пошла еще с сентября 2016 года, когда ФБК опубликовал расследование о секретной даче Медведева. На видео попал домик в центре пруда, который авторы подписали как "домик уточки".

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