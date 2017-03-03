В Мексике с ружьями и мачете напали на российских туристов

В Мексике, около города Акапулько, с ружьями и мачете напали на российских туристов. Об этом на своей странице в Facebook сообщает консульство России в Мексике.

По данным консульства, туристы следовали из Акапулько в Мехико на арендованном автомобиле. Проехав 15 км от города по трассе 95D, они решили остановиться в специализированном месте для отдыха, не съезжая с трассы.

Как только туристы вышли из машины, из кустов появились несколько человек с ружьями и мачете. У россиян отобрали деньги, электронные устройства, телефоны, а также чемоданы с вещами.

"После совершения преступления, бандиты исчезли в тех же кустах, откуда появились, выпустив несколько пуль по жертвам и их автомобилю. К счастью, телесных повреждений удалось избежать", - отметили в консульстве.

Российское посольство в Мексике готовит ноту в МИД страны и призывает туристов проявлять "максимальную бдительность во время поездок на автотранспорте по стране".

"Не рисковать и не останавливаться в малолюдных сомнительных местах. Внимательно следить за уровнем топлива. Пользоваться исключительно платными трассами. Воздерживаться от переездов в темное время суток", - говорится в сообщении.