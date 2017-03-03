Сломанный поезд затормозил движение на "оранжевой" ветке петербургского метро. Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на пассажиров.

По данным очевидцев, поломка произошла сегодня, 3 марта, около 9:40. В пресс-службе подземки уточнили, что поезд сломался на станции метро "Ладожская".

Состав сломался во время высаживания пассажиров. Когда движение поездов будет восстановлено, пока неизвестно.

Несколько дней назад, 28 февраля, движение поездов "зависло" также на "синей" ветке метро Петербурга. Тогда на некоторых станциях образовалось сильное столпотворение.