В аэропорту Египта задержали россиянина с самодельной бомбой в багаже. Об этом сообщает издание Egypt Independent со ссылкой на источники в службе безопасности аэропорта Борг эль-Араб в Александрии.

Службе безопасности показался подозрительным багаж, который он проверили на сканере. Прибывшие саперы установили, что в багаже находилось самодельное взрывное устройство.

Мужчина собирался вылететь в Стамбул рейсом авиакомпании Turkish Airlines. По факту инцидента начато расследование, которым займется прокуратура. «Интерфакс» пишет, что информацию проверяют в генконсульстве РФ в Египте. Официального подтверждения пока что нет.

Авиасообщение между Россией и Египтом было прекращено осенью 2015 года после того, как на Синайском полуострове разбился самолет авиакомпании «Когалымавиа». На борту лайнера находились 224 человека, все они погибли. Причиной крушения самолета стал теракт.

В январе текущего года появилась информация о возможном возобновлении рейсов в Египет в конце зимы, однако этого так и не произошло. В итоге лава российского Минтранса Максим Соколов допустил, что протокол по авиабезопасности с Египтом будет подписан в марте.