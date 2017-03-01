ФСБ и полиция пришли с обысками к 38 петербургским «обнальщикам»

ФСБ, экономическая полиция и следователи ГСУ пришли с обысками к 38 петербургским «обнальщикам». Всего задействованы 60 оперативников. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Основными раойнами для обысков стали Московский и Петроградский, здесь наибольшее количество предполагаемых фигурантов. Обыски проводятся в рамках уголовного дела по статье 172, часть 2, УК РФ («Незаконная банковская деятельность, совершенная организованной группой»).

Дело было возбуждено около двух недель назад по материалам, собранным девятым «банковским» отделом УЭБ и ПК ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. За два года группой «обнальщиков» были незаконно обналичены более 312 млн рублей.

По версии следствия, в 2015-2016 году организация в составе не менее 14 человек через сотню фирм-однодневок «заработала» порядка 25 млн рублей, обналичивая средства заказчиков под 8% «отступных». Помимо организаторов схемы, в уголовном деле присутствует сотня фамилий номинальных директоров фирм-однодневок.

Работа группы была сформирована по обычной бизнес-модели: в ней был бухгалтерский отдел из четырех человек, а также отдел, который занимался регистрацией и созданием расчетных счетов фирм. Кроме того, в «организации обнальщиков» была группа, которая занималось поиском и контролем номинальных директоров, и еще одна, которая создавала подложную документацию о финансово-хозяйственной деятельности таких ООО. Присутствовала и инкассаторская группа, которая снимала деньги и развозила их клиентам.