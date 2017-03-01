Рейс Azur Air из Петербурга в Доминикану задержали почти на 10 часов. Вылет отложен из-за неисправности самолета, пишет «Фонтанка.ру» со ссылкой на авиакомпанию.

«Должен был вылететь в 4:30. Теперь обещают 14:00. Люди негодуют. Неразбериха», - цитирует издание однгого из пассажиров рейса.

В Azur Air отметили, что точная информация о времени вылета должна появиться лишь к 13 часам. Рейс ZF 7877 был отменен из-за технической неисправности авиалайнера.

Сейчас решается, будет ли подан другой самолет, или пассажиры полетят на отремонтированном воздушном судне.