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Снайпер случайно открыл стрельбу во время выступления Франсуа Олланда (ВИДЕО)

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© Фото: Yohan Bonnet / AFP

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По предварительным данным, два человека получили легкие раненые в ногу.

Во Франции полицейский снайпер случайно открыл стрельбу во время выступления президента Франсуа Олланда. Это произошло в департаменте Шаранта на церемонии открытия линии высокоскоростных поездов Тур-Бордо. ОБ этом сообщает AP.

По информации агентства, два человека были ранены. Судя по видео, сам Олланд, услышав выстрелы, выразил надежду, что «ничего страшного не произошло», и продолжил выступление.

Пострадавшие получили легкие ранения, пишет Associated Press со ссылкой на представителя местных властей. «Би-би-си» добавляет информацию, что оба человека были ранены в ногу.

По какой причине произошел выстрел, неизвестно. «Би-би-си» пишет, что оружие не было поставлено на предохранитель. Всего на церемонии присутствовали несколько сотен человек.

Видео: RT

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