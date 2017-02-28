Снайпер случайно открыл стрельбу во время выступления Франсуа Олланда (ВИДЕО)

Во Франции полицейский снайпер случайно открыл стрельбу во время выступления президента Франсуа Олланда. Это произошло в департаменте Шаранта на церемонии открытия линии высокоскоростных поездов Тур-Бордо. ОБ этом сообщает AP.

По информации агентства, два человека были ранены. Судя по видео, сам Олланд, услышав выстрелы, выразил надежду, что «ничего страшного не произошло», и продолжил выступление.

Пострадавшие получили легкие ранения, пишет Associated Press со ссылкой на представителя местных властей. «Би-би-си» добавляет информацию, что оба человека были ранены в ногу.

По какой причине произошел выстрел, неизвестно. «Би-би-си» пишет, что оружие не было поставлено на предохранитель. Всего на церемонии присутствовали несколько сотен человек.

Видео: RT