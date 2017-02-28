Вор-горилла и поедание денег: самые нелепые ограбления от Петербурга до Дюссельдорфа

Вор-горилла с двумя смартфонами Samsung

Под конец зимы, 28 февраля, жителей Петербурга рассмешило необычное ограбление с вором в маске гориллы. «Обезьяна» напала на салон сотовой связи на набережной Обводного канала, 122, вчера днем, около 17:30.

Странный налетчик быстро схватил два смартфона Samsung и скрылся с места преступления. Теперь его разыскивает полиция. По данному факту проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Дыра в полу ювелирного магазина

В этот же день, 27 февраля, произошел еще один нелепый случай - в ювелирном магазине «Адамас-ювелирторг» на проспекте Просвещения, 32/1, грабители из подвала проломили пол в сейфовое хранилище. В итоге сработала сигнализация, группа задержания прибыла на место спустя полчаса, воры успели скрыться.

В торговом зале магазина установлены камеры видеонаблюдения, но в хранилище их не было, поэтому на данный момент неизвестно, сколько именно злоумышленников пытались пробраться в помещение и как именно они повредили пол. По данным полиции, что грабители покинули место преступления, не успев унести с собой деньги или украшения.

Мастерский прыжок в небольшое окно кассы

В Петербурге воры отличаются особым чувством юмора, например, под самый Новый год, 30 декабря 2016-го, по Северной столице «разлетелась» новость о разбойном нападении на банный комплекс в Кировском районе.

Причуда в том, что один из преступников с пистолетом «нырнул» в маленькое окошко, где находится касса комплекса, и пробрался через него в кабинет. Причем сделал это моментально, буквально в один прыжок. После этого он пустил в кабинет второго вора.

Угрожая оружием, злоумышленники получили доступ к кассовому аппарату, откуда похитили 80 тыс. рублей. После этого грабители скрылись с места преступления до прибытия группы быстрого реагирования. Мужчины, очевидно, были настолько уверены в себе, что даже не стали надевать маски.

Фото: 2d.by

Охрана не дремлет, или дремлет

О смешном случае ограбления в 2010 году также рассказывает «Фонтанка.ру». Главными «звездами» действа стали хладнокровная кассирша и крепко спавший охранник. Ограбление произошло около пяти утра на автозаправочной станции на Торфяной дороге, его зафиксировала камера наблюдения.

Неизвестный молодой человек в кепке, надвинутой на темные очки, аккуратно выглянул из-за лотка с жевательной резинкой. Он проверил, насколько плотно закрыты глаза охранника, и шагнул к кассе. Мужчина потребовал у кассира деньги, прижимая палец к губам, чтоб не разбудить спящего.

Девушка раздраженно приоткрыла глаза и сказала: «Да забирайте», проводя рукой к ящику кассы. Злодей попытался дотянуться через стойку, но не смог, угрозы кассиру тоже не помогли – вору пришлось лезть за деньгами самому. Забрав деньги, он успел скрыться, прежде чем очухался охранник.

Воры с топором, но без масок

«Комсомольская правда» рассказывает удивительную историю ограбления круглосуточного павильона на улице Коллонтай, куда ворвались двое смешно одетых налетчика. Молодые работники услышали дрожащий голос «Это ограбление!», однако вместо того, чтобы испугаться, рассмеялись.

Один преступник в маске размахивал предметом, лишь отдаленно напоминающим пистолет, а второй держал топор наперевес, оба были без масок. Они забрали около 10 тыс. рублей из кассы, пару бутылок водки и несколько пачек сигарет.

Правда, лишь уходя, «недоворы» заметили, что забыли прикрыть свои лица. «Они видели мое лицо, - зашептал один грабитель своему другу. – Их надо убить». Однако это не входило в планы мужчин. Один из продавцов все понял и убедительно подняв руки вверх, сказал: «Мы молчок, правда?» Девушка согласно кивнула. «Даже полициию не вызовем, - добавил он. - И вообще, мы ваших примет не запомнили». «Ну, смотрите, - потряс топором засвеченный грабитель. - Если что - вернусь». В полицию продавцы все-таки обратились.

Грабители тоже спят на «рабочем месте»

Оказывается, вором можно стать совершенно случайно, да еще и уснуть на «рабочем месте», об этом свидетельствует публикация издания «Правда.ру». В материале рассказывается о 23-летней петербурженке, которая подобрала ключи на площадке и забралась в квартиру соседей, которые в это время были на работе.

Несмотря на отсутствие опыта, воровка все же нашла драгоценности и деньги, однако ей этого стало мало, и она полезла в холодильник. Что за напиток был в бутылке из-под французского коньяка, она так и не разобралась - после нескольких глотков просто уснула, даже не успев закусить.

Как позднее объяснили хозяева квартиры, там находилось сильнодействующее успокаительное. Когда они пришли с работы, то застали соседку спящей прямо на кухне. Проснулась она только в участке, куда ее привезла вызванная полиция.

Фото: mir-kvestov.ru

Ночная кража «жигулей» обернулась травмами

Странными ограблениями может похвастаться не только Петербург, но и другие города России и мира. Например, двое 31-летних жителей пригорода Москвы однажды решили угнать новенький автомобиль «жигули», стоявший рядом с домом одного из них.

Зная, что его владелец не успел поставить на автомобиль сигнализацию и противоугонные устройства, жулики под покровом ночи разбили стекло машины и вручную выкатили автомобиль со двора.

Откатив автомобиль километра на полтора, угонщики раскурочили замок зажигания и завели двигатель. Обрадовавшись своему неожиданно легкому успеху, перед тем как спрятать автомобиль в гараже, они решили прокатиться.

Однако, выехав на угнанной машине на проспект, на первом же повороте врезались в столб уличного освещения. Так как авария произошла на скорости более 80 км/час, то обоих с травмами разной степени тяжести доставили в больницу. Выяснилось, что у «жигулей» не работали тормоза.

Поспешно съеденная «добыча»

Еще более необычное преступление было совершено в торговом центре «Детский мир» в Кирове. Тридцатишестилетний мужчина, спрятавшись в коробке из-под товара, дождался окончания работы магазина и вскрыл кассовый аппарат. Его добычей стало около пяти тыс. рублей.

Однако выбраться из магазина преступник не успел. В торговом зале сработала сигнализация и ему вновь пришлось лезть в коробку. Правда, на этот раз она ему не помогла. Служебная собака, прибывшая вместе с группой быстрого реагирования, учуяла человека и подала сигнал.

Понимая, что попался, мужчина прямо в коробке начал спешно рвать и глотать банкноты: мол, я не я и денежка не моя. Когда милиционеры извлекли его из укрытия, украденные деньги были уже съедены. В общей сложности в желудке мужчины оказались девять купюр различного достоинства. Уголовное дело все равно было возбуждено.

Год условно для скромного грабителя банка в Германии

В Дюссельдорфе осудили недотепу, мечтавшего ограбить банк. Его первое и, наверное, последнее ограбление больше похоже на комедию. Сначала он долго топтался у дверей банка, ожидая открытия. Затем, еще в течение трех часов, тусовался у входа под надзором нескольких камер видеонаблюдения, собираясь с духом и привлекая внимание охраны и прохожих нелепым нарядом: шорты, майка и шерстяная шапка.

Когда грабитель набрался смелости и вошел в банк, резко натянув шапку на лицо, он очутился в полной темноте, поскольку прорези сделал на затылке. Пройдя несколько шагов вслепую, новоиспеченный грабитель очутился прямо перед камерами видеонаблюдения.

Потеряв в темноте всякое соображение, он в панике сорвал с себя шапку и подставил под камеры свое лицо крупным планом. После столь необычной фотосессии он кинулся к кассиру и, наставив на нее зажигалку-пистолет, потребовал дрожащим голосом наличку.

Служащая банка, сдерживая смех, попросила его прекратить «нападение» и выйти из банка. Он внял ее пожеланию, однако ушел недалеко, так как его схватила охрана. Судья на процессе по-доброму посоветовал ему больше не позориться и впредь банки не грабить, мужчина получил лишь год условно.

Совместная молитва кассира и грабителя

В Америке произошел беспрецедентный случай, когда продавщица практически смогла уговорить грабителя от ограбления и помолилась вместе с ним. Вор вломился в Advance America, он достал пистолет и начал требовать у кассира деньги.

Женщина расплакалась, начала просить его не делать ошибки, потому что Бог любит всех своих детей и тому подобное. Неожиданно грабитель прислушался к словам женщины-кассира, вступил с ней в дискуссию, объяснил, что у него нет денег, а семью кормить надо.

Он предложил ей помолиться вместе с ним, достал из пистолета пулю и отдал ее женщине, убедив, что не собирается причинять ей вреда. После необычных событий, тем не менее, он попросил кассира отдать ему мобильный телефон, а также закрыться в туалете и не вызывать полицию в течение 20 минут. После этого он забрал 20 долларов из кассы и скрылся, остальные деньги были не тронуты.

Фото: playground.ru