В Петербурге пенсионер Минобороны застрелил напавшего на него грабителя. Второй нападавший, раненный в ногу, скрылся с места преступления. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Двое неизвестных подбежали к пенсионеру сегодня днем, 22 февраля, в 14:10, около торгово-офисного центра «Атлантик» на Савушкина, 126. Преступники попытались его ограбить.

Мужчина имел при себе наградной пистолет Макарова и начал стрелять. Один грабитель убит, второй - запрыгнул в ожидавший его темный «Форд Фокус» и скрылся с места преступления.

«Иномарка так спешила, что снесла парковочный шлагбаум ТЦ», - пишет издание. В Петербурге объявлен план «Перехват». На месте ЧП работает следственно-оперативная группа.