В Сирии при подрыве автомобиля погибли четыре российских военных советника. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Минобороны РФ.

"В результате подрыва четверо военнослужащих погибли, еще двое получили ранения. За их жизнь борются российские военные медики", - говорится в сообщении ведомства.

В Минобороны уточнили, что автомобильная колонна сирийских войск, в которой был и автомобиль с российскими военными советниками, следовала из района аэродрома Тияс в направление Хомса.

После того как автомобиль, в котором находились российские военнослужащие, проехал около 4 км, под ним сработал радиоуправляемый заряд.

Россия участвует в урегулировании конфликта в Сирии с осени 2015 года. С 30 сентября 2015 года российская авиация наносит удары по террористическим группам в регионе. По официальным данным, за это время в Сирии погибло более 20 российских военнослужащих.