Пьяный житель Колпино «заминировал» собственную квартиру. Мужчина сообщил о бомбе в службу «112» со своего домашнего телефона, пишет АН «Оперативное прикрытие».

Звонок поступил в службу спасения в воскресенье днем, в 16:44, с телефона, установленного в квартире на улице Анисимова. Заплетающимся голосом 59-летний колпинец рассказал о «минировании» дома.

Взрывотехники оперативно выехали по указанному адресу и осмотрели квартиру, ничего опасного найдено не было. Лжеминера задержали, эвакуация жильцов дома не проводилась.