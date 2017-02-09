Мемориальную доску Колчаку в Петербурге снова закрасили черной краской

Мемориальную доску русскому адмиралу Александру Колчаку в Петербурге снова закрасили черной краской. Об этом на своей странице "ВКонтакте" сообщили активисты движения "Бело дело".

"Доску опять закрасили. Совершенно очевидно, что вандалы решили оказывать давление на власть, терроризируя ее актами вандализма", - говорится в сообщении координаторов движения в Северной столице.

Фото: vk.com/beloedelo

По их мнению, вандалы ставят себя выше общества и позволяют себе плевать на законы общества. Активисты движения "Бело дело" намерены в очередной раз отмыть памятную доску русскому адмиралу.

"Наши "оппоненты" позволяют себе агрессивно вести себя в зале суда, угрожать физической расправой и вандализмом. Сегодня они терроризируют власть актами вандализма, а завтра бомбами?" - отмечают в движении.

Мемориальная доска в память о Колчаке появилась на доме номер 3 по улице Большая Зеленина 12 ноября 2016 года. Через несколько дней после окончания монтажа неизвестные вандалы закрасили мемориал черной краской. Активисты отмыли изуродованный объект, а хулиганов пообещали засудить.

Позднее, 23 ноября, поверх доски Колчака повесили табличку с Волан-де-Мортом. На табличке кроме портрета Темного лорда также написано: "В этом доме жил Волан-де-Морт. Патриот, чудотворец". Смольнинский районный суд 24 января признал установку памятной доски Колчаку незаконной.

Суд обязал петербургский комитет по культуре демонтировать доску. Если решение не будет обжаловано, оно вступит в силу через месяц. Мемориально-просветительский и историко-культурный центр "Белое дело" объявил, что обжалует решение суда.

Вслед за активистами об этом же сообщил и комитет по культуре. В комитете решение объяснили тем, что память бывшего лидера белого движения увековечена во многих российских городах, например, в Москве, в Иркутске и во Владивостоке.

Руководитель Белого движения Александр Колчак участвовал в Русско-японской и Первой мировой войнах, был главнокомандующим Черноморским флотом. По данным историков, во время Гражданской войны адмирал был предан союзниками и сдан большевикам, а в 1920 году его расстреляли.