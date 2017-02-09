В сфинкса на Египетском мосту влетел автомобиль «ТаксовичкоФ»

В опору одного из четырех сфинксов на Египетском мосту влетел автомобиль «ТаксовичкоФ». Сфинкс сильно помял автомобиль такси, а сам памятник чудом не пострадал. Об этом сообщает Life78.

Авария произошла сегодня днем, 9 февраля, однако машину эвакуировали лишь к вечеру. В «ТаксовичкоФ» утверждают, что ДТП произошло после столкновения двух иномарок.

По данным компании, их водитель двигался по набережной Фонтанки в сторону базы. Предположительно, второй участник аварии - Nissan - выскочил на красный свет.

«Водитель не пострадал, все хорошо. Мост и сфинксы целы, пострадали только машины участников. У нашего автомобиля разбита вся передняя часть, возможны скрытые повреждения. Виновника установит ГИБДД», - цитирует Life78 компанию «ТаксовичкоФ».

Сфинксы на Египетском мосту и сам мост, согласно постановлению правительства РФ номер 527 от 10 июля 2001 года, являются объектом культурного наследия федерального значения и охраняются государством.