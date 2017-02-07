В жилом доме на Композиторов обрушилась лестница (ФОТО)

В жилом доме на улице Композиторов обрушилась лестница, ЧП произошло вечером в понедельник, 6 февраля. Об этом сообщает "Комсомольская правда - Петербург".

По словам очевидцев, лестничный пролет на первом этаже дома номер 20 корпус 1 "рассыпался" прямо перед ногами мужчины.

"Мой отец шел по лестнице, и он вступил на ступеньку, и она полетела вниз под ним. Хорошо еще, что лестница на первом этаже, провалилась в подвал, а не кому-нибудь на голову", - - пишет одна из жильцов дома.

В итоге, спустя несколько часов, к дому приехала аварийная бригада ЖЭК №1 Выборгского района, которая сломала старую лестницу, а на ее место установила временную из досок. "Ну все, трап готов", - отметили свидетели происшествия.

Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki