В Петербурге после ДТП с маршруткой госпитализированы восемь человек. Трое из пострадавших пассажиров находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"

"На перекрестке улицы Типанова и проспекта Космонавтов водитель, управляя автомобилем Daewoo Nexia столкнулся с маршруткой ПАЗ. После столкновения ПАЗ столкнулся с припаркованным автомобилем без водителя и пассажиров. Ведется проверка", - говорится в сообщении.

Авария произошла сегодня утром, 3 февраля, около 07:20. Автомобиль двигался по улице Типанова, а на перекрестке, в районе остановки, врезался в маршрутку номер 345.

Все пострадавшие – пассажиры именно маршрутки, которая предположительно принадлежит перевозчику АТП "Барс 2". Людей на остановке ДТП не задело, детей среди пострадавших нет.

В группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте" очевидцы уточняют, что водитель Daewoo Nexia "гнал действительно знатно". Точные обстоятельства аварии выясняются, проводится проверка.

Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"