Самолет из Симферополя в Петербург экстренно сел в Ростове-на-Дону. Рейс авиакомпании Россия был прерван из-за треснувшего стекла в кабине пилотов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник в авиадиспетчерских службах.

"После вылета из Симферополя экипаж самолета Airbus A319 доложил о растрескивании стекла в кабине пилотов, было принято решение о вынужденной посадке в Ростове-на-Дону", - рассказал источник.

После этого самолет выработал оставшееся топливо и удачно приземлился в 15:10. "Вынужденная посадка прошла благополучно, никто не пострадал", - добавил источник. Что стало причиной образования трещины, неизвестно.

Рейс FV6891 должен был приземлится в Пулково в 16:45 мск. По данным "Фонтанки.ру", пассажиры отправятся в Петербург другими рейсами авиакомпании или самолетами партнеров. Решается вопрос, что делать с поврежденным бортом.