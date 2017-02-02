На проспекте Ветеранов прорвало трубу с горечей водой. Коммунальная авария произошла сегодня утром, 2 февраля. В данный момент на месте работает аварийная бригада «Теплосети Петербурга».



Дефект произошел на тепломагистрали диаметром 400 мм, в зону аварии попали 38 жилых домов, в них возможно отключение горячей воды. Это связано с тем, что дома запитываются по закрытой схеме: циркулирующая по трубам вода используется только для отопления и не забирается из теплосетей для обеспечения ГВС.



В 12:20 специалисты «Теплосети» приступили к демонтажу прорванной трубы и ее замене на новую. Работы должны быть завершены к полуночи.