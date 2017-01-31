В центре Петербурга рухнул строительный кран (ФОТО)

В центре Петербурга рухнул строительный кран. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Упал кран во дворе Бакунина, 29. Вроде все живы, рядом с падением была припарковано автомобиль, в котором сидел мужчина, он тоже не пострадал", - пишут очевидцы.

Судя по фотографиям, упала стрела гусеничного автокрана. Она не задела ни детскую площадку, ни рядом стоящий жилой дом.

При этом, по данным канала Piter.tv, рядом с местом ЧП дежурят врачи на скорой помощи. Также прибыли спасатели, чтобы оперативно ликвидировать последствия случившегося.

Подробности падения крана выясняется. По этому адресу ООО "Аэдис" (Петербургская строительная компания) строит ЖК "Дипломат", сдать дом планируют к лету 2018 года.

Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"

Фото: Life78