В Приморском районе ограничили движение из-за прорыва трубы. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"

"Поворота с Гаккелевской улицы на улицу Оптиков нет. Прорыв трубы!" - пишут очевидцы. По данным ГУП "ТЭК" на этом месте прорвало магистральный трубопровод.

Информация о коммунальной аварии поступила около шести часов утра 31 января, на ее полное устранение уйдут сутки.

На период локализации вытекания 22 жилых здания были переведены на пониженные параметры теплоснабжения. В настоящее время дома запитываются по постоянной схеме.