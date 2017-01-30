Станцию метро "Садовая" закрыли на вход и выход. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

"В 15:26 "Садовая" закрыта для входа и выхода пассажиров, в кассовом зале у автоматов по продаже жетонов бесхозный предмет", - уточнили в метрополитене.

При этом, по данным пресс-службы, работают вестибюли станций "Спасская" и "Сенная", организовано вещание для пассажиров.