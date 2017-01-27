На Ленинградской АЭС вдвое снижена мощность второго энергоблока. Об этом сообщается на официальном сайте ЛАЭС.

Мощность снижена с половины третьего ночи до 500 МВт из-за срабатывания автоматики на турбогенераторе.

"После устранения причин срабатывания автоматики турбогенератор будет включен в сеть, а мощность второго блока будет восстановлена", - уточнили в пресс-службе.

На потребителях электроэнергии временное снижение мощности не скажется.