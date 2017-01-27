После пожара на скалодроме Rock Town нашли два обгоревших тела. Личности погибших пока не установлены. Об этом сообщает ИА "Народные новости" со ссылкой на источник.

По данным издания, возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

Пожар в двухэтажном здании около ТЦ "Аквилон" на Литовской улице, 10, начался днем 26 января, в 15:44. Предварительная причина - замыкание.

В горящем здании обрушилась крыша площадью 800 кв. метров, были эвакуированы девять человек - четверо госпитализированы, двое из них в тяжелом состоянии.

Из рядом стоящего ТЦ "Аквилон" также эвакуировали всех сотрудников и посетителей. Полностью потушить пожар удалось лишь половине первого ночи.