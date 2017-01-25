У пассажира петербургской подземки нашли гранату и патроны

При обыске пассажира петербургской подземки нашли гранату и патроны. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

"Сегодня около восьми часов утра на станции метро "Комендантский проспект" у одного из пассажиров было обнаружено около сотни патронов и предмет, похожий на гранату", - говорится в сообщении Росгвардии.

Запрещенные предметы были обнаружены у 19-летнего петербуржца. Он пытался провезти в рюкзаке 80 патронов для холостой стрельбы калибра 7,62 мм и учебную гранату Ф-1.

Несмотря на то, что боеприпасы оказались учебными, они были изъяты взрывотехниками. По данному факту будет проведена проверка.