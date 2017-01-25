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У пассажира петербургской подземки нашли гранату и патроны

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Станция метро "Гражданский проспект"
© Фото: dic.academic.ru

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Боеприпасы были обнаружены в рюкзаке у 19-летнего петербуржца.

При обыске пассажира петербургской подземки нашли гранату и патроны. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

"Сегодня около восьми часов утра на станции метро "Комендантский проспект" у одного из пассажиров было обнаружено около сотни патронов и предмет, похожий на гранату", - говорится в сообщении Росгвардии.

Запрещенные предметы были обнаружены у 19-летнего петербуржца. Он пытался провезти в рюкзаке 80 патронов для холостой стрельбы калибра 7,62 мм и учебную гранату Ф-1.

Несмотря на то, что боеприпасы оказались учебными, они были изъяты взрывотехниками. По данному факту будет проведена проверка.

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