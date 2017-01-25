  • 25 Январь 2017
USD 25.01.2017 59.2168 -0.2866
USD ММВБ 09:17 59.01160  
EUR 25.01.2017 63.6225 -0.3199
EUR ММВБ 09:17 63.5190  
Нефть($) 25.01.2017 55.34 +0.05
Нефть(p) 25.01.2017 3277.06 -12.88

Прорыв трубы на севере Петербурга оставил без воды и тепла тысячи человек

Автор:


© Фото: tourcentrum.ru

Темы дня

В районе теплоснабжения Приморской котельной проживает около 600 тыс. петербуржцев.

Прорыв трубы на севере Петербурга оставил без горячей воды и тепла тысячи человек. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"
 

Коммунальная авария произошла на пересечении улицы Оптиков и Торфяной дороги около полуночи 24 января. Около часу ночи пришлось закрывать движение по магистрали от Торфяной дороги до Стародеревенской улицы.

Аварийные службы остановили поток горячей воды к пяти часам утра, движение открыли. По данным Лайфа, на трубе обнаружено сразу несколько "дырок", ремонт продолжается.

На близлежащих улицах нет жилых домов, однако последствия прорывов могут почувствовать все абоненты Приморской котельной. В районе теплоснабжения котельной проживает около 600 тыс. петербуржцев.

"Дефект очень большой. Приморская котельная почувствовала, у нее давление упало. Сейчас давление появляется - насосы запускаются. Где-то вода пошла, но грязная, где-то нет еще давления. Когда дефект починят, давление должно появиться у всех, но дефект сложный. Они в одном месте перекрыли, в другом потекло", -цитирует Лайф представителя аварийной службы.

По теме

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    День студента в Петербурге - ПРОГРАММА ПРАЗДНОВАНИЯ

    Зимний бал, фестиваль электронной музыки, прогулка по Тропическому маршруту и научное шоу - "Санкт-Петербург.ру" собрал главные события грядущего Дня студента.

    читать далее →

    Загадки Северной столицы: мистические экспонаты в Петербурге

    Где можно встретить призрак скелета-великана, когда краснеет египетская богиня и зачем кланяется Петр I — "Санкт-Петербург.ру" рассказывает о легендах загадочных экспонатов Петербурга.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.01.17
    Лучший сайт для скачивания фильмов
    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm