Прорыв трубы на севере Петербурга оставил без воды и тепла тысячи человек

Прорыв трубы на севере Петербурга оставил без горячей воды и тепла тысячи человек. Об этом сообщают в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"

Коммунальная авария произошла на пересечении улицы Оптиков и Торфяной дороги около полуночи 24 января. Около часу ночи пришлось закрывать движение по магистрали от Торфяной дороги до Стародеревенской улицы.

Аварийные службы остановили поток горячей воды к пяти часам утра, движение открыли. По данным Лайфа, на трубе обнаружено сразу несколько "дырок", ремонт продолжается.

На близлежащих улицах нет жилых домов, однако последствия прорывов могут почувствовать все абоненты Приморской котельной. В районе теплоснабжения котельной проживает около 600 тыс. петербуржцев.

"Дефект очень большой. Приморская котельная почувствовала, у нее давление упало. Сейчас давление появляется - насосы запускаются. Где-то вода пошла, но грязная, где-то нет еще давления. Когда дефект починят, давление должно появиться у всех, но дефект сложный. Они в одном месте перекрыли, в другом потекло", -цитирует Лайф представителя аварийной службы.