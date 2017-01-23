Снежный кайтсерфер разбил голову при катании на Финском заливе, пострадавшему мужчине 52 года. Об этом сообщает ИА "Народные новости" со ссылкой на источника.

Любителя экстремальных видов спорта доставили в больницу на улице Костюшко около девяти вечера в воскресенье, 22 января. Он катался на кайте в районе Ленинского проспекта.

В данный момент мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. У него диагностировали открытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга тяжелой степени, ушиб шейного и поясничного отдела позвоночника.

По факту происшествия началась проверка правоохранительными органами.