Закрыт переход между станциями "Невский проспект" и "Гостиный двор"

Закрыт переход между станциями петербургского метро "Невский проспект" и "Гостиный двор". Об этом сообщили в пресс-службе подземки.

"Переход Невский проспект-Гостиный двор закрыт в 21:05 в связи с бесхозным предметом - коробкой", - пояснили в метро.

При этом станции метро "Невский проспект" и "Гостиный двор" работают в штатном режиме.