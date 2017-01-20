Станцию метро "Ладожская" закрывали на вход из-за разбитого вандалами плафона. Ограничения действовали с 16:50 до 17:00, сейчас станция работает в штатном режиме.

"Один эскалатор находится в ремонте. На том, который работает, разбили светильник, и стекла лежат. Пришлось два эскалатора пустить наверх, потому что пассажиров много поднимается, а на том, который работал на спуск, убирают стекла, поэтому станция закрыта на вход", - цитирует "Росбалт" пресс-секретаря петербургской подземки Юлию Шавель.

Пассажиры метро сообщают, что после открытия станции возникла давка у эскалатора, несмотря на короткий перерыв в десять минут.

В начале недели на станции метро "Приморская" появился "космический"светильник, который невозможно разбить. В метрополитене отметили, что светильник исследуют в рамках специальной программы. Возможно, установка новых осветительных приборов связана с частыми "нападками" вандалов.