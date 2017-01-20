Полиция задержала школьника, прикурившего от Вечного огня в Кронштадте

Сотрудники правоохранительных органов задержали школьника, прикурившего от Вечного огня в Кронштадте. Об этом сообщает Лайф.

Видеозапись стала популярной и широко обсуждаемой еще 10 января, и лишь спустя десять дней подросток был найден.

Вместе с матерью несовершеннолетний школьник был доставлен в полицию. Он заявил, что не знал о публикации видеозаписи в интернете и не собирался таким поступком оскорблять петербуржцев.

По данным Лайфа, мать подростка работает в образовательной сфере и в ближайшее время может быть привлечена к административной ответственности за "неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних".

Фото: vk.com/kronshtadt2000