Рейсы из Петербурга в Калининград и обратно отменены из-за сильного тумана

Рейсы "Уральских авиалиний" из Петербурга в Калининград и обратно отменены из-за сильного тумана. Аэропорт Храброво с утра вторника, 17 января, не принимает и не отправляет самолеты.

Согласно онлайн-табло Храброво, на вылет отменены рейс 6326, назначенный на 12:45, и рейс 392 на 14:30. Также с 11:15 до 17:20 задержано отправление рейса 6324 в Пулково.

Кроме того, из-за метеоусловий отменены рейсы из Северной столицы в Калининград, пять рейсов задерживаются.

"Калининград не принимает и не отправляет самолеты по метеоусловиям – очень сильный густой туман. С утра было улучшение, успели принять борт из Минска, но обратно он вылететь не может, туман снова опустился", - цитирует РИА "Новости" гендиректора аэропорта Храброво Наталья Грицун.