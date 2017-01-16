Более 250 человек не могут вылететь из Нячанга в Петербург

Более 250 человек не могут вылететь из Нячанга (Вьетнам) в Петербург рейсом KAR2786. Авиакомпания Pegas Fly задерживает вылет на более чем восемь часов. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на пассажиров.

«Авиакомпания не предложила даже воды», - цитирует издание одного из пассажиров. По данным табло Пулково, самолет должен прибыть в Петербург в 6:30 утром 17 января, хотя изначально туристы должны были вернуться в 3:45.

Это уже не первый случай задержек самолетов авиакомпании - в декабре 2016 года этот же рейс из Нячанга задержался на четыре часа. Пассажиры также жаловались на отсутствие условий в аэропорту «Камрань».