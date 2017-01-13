  • 13 Январь 2017
USD 14.01.2017 59.3700 -0.1278
USD ММВБ 15:17 59.44740  
EUR 14.01.2017 63.1222 -0.1537
EUR ММВБ 15:17 63.3240  
Нефть($) .. +
Нефть(p) .. 0.00 +0.00

Врач Мариинской больницы попросил "подождать" истекающего кровью пациента

Автор:


© Фото: kirov-portal.ru

Темы дня

По версии главврача больницы, помощь пострадавшему мужчине была оказана вовремя.

Врач Мариинской больницы попросил "подождать" истекающего кровью пациента. Инцидент произошел вечером 12 января. Видео с места происшествия разместили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте". 

"Привезли знакомого в Мариинскую больницу с ножевым ранением. У знакомого была большая потеря крови, задета почка", - написал автор записи, добавив, что один из врачей, которого просили помочь раненому мужчине, сказал: "Ой, ждите".

Видео: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"
 

Видео сразу же набрало десятки тыс. просмотров и вызвало бурное обсуждение среди петербуржцев. Вскоре нестандартную ситуацию прокомментировал главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов.

"Ситуация была такова: несколько человек притащили раненого в живот, положили его на пол и начали орать, кричать, оскорблять и снимать - что он такой тут несчастный на полу лежит. Врачи сказали им, что пациента в таком состоянии не нужно было таскать на себе, а вызывать скорую помощь, потому что, если серьезное, то они могли привезти его слишком поздно. После этой агрессии мы вызвали сотрудников полиции. Одного из разбушевавшихся отвезли в 78-й отдел, откуда он потом благополучно ушел или сбежал, после чего опять пришел к нам, продолжал хамить и вести себя агрессивно", - цитирует "Лайф" Олега Емельянова.

Читайте также:

Грязная гинекология: Елизаветинская больница бросает перчатку

По словам главврача, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. "Пациента - как только его привезли - сразу же осмотрели врачи, забрали его в операционную и прооперировали. У мужчины проникающее ранение в живот, ранение почки. Мужчина сейчас находится в реанимации, - добавил Емельянов.

Сам врач, ставший героем скандального видео, заявил, что данная ситуация довольно банальна. "Банальная для нас ситуация, когда такое агрессивное отношение к медицинским работникам. Хотя никаких проблем там не было с точки зрения оказания медицинской помощи. Конечно, люди находились в состоянии возбуждения, шумели, но помощь была оказана абсолютно вовремя", - цитирует Лайф заместителя главврача по анестезиологии и реанимации Сергея Кондракова.

Попытка врача отобрать телефон. Видео: Мегаполис
 

Утром 13 января стало известно о втором видео с места ЧП, оно записано на регистраторе больницы. Об этом сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на главврача Мариинской больницы. "Ситуация, конечно, безобразная. Друзья пострадавшего вели себя демонстративно нагло и агрессивно нам пришлось вызвать полицию. Видео с этим своим поведением они не выложили в сеть. Но на нашем регистраторе записано, как они едва ли не с кулаками нападали на врача. Да, врач не должен был вступать, в восемь минут он был на операционном столе, через 20 – его уже оперировали", - цитирует издание Олега Емельянова.

Тем временем движение "Синие ведерки" направило в Минздрав обращение, в котором просит разобраться в случившемся. "Прошу вас просмотреть видео и принять меры, дав правовую оценку действиям врачей. Если имеются факты статьи 124 УК РФ "Неоказание помощи больному", необходимо отправить заявление в подведомственную инстанцию в следственные органы, - говорится в тексте обращения.

По данным "Росбалта", в данный момент СК проводит доследственную проверку действий медиков. В ГУ МВД сообщили, что задержан один из дебоширов, а также мужчина, который нанес пострадавшему ножевое ранение.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Происшествия

    Лучшее в Петербурге

    «От звезды до воды»: лучшие гадания на Святки

    «Санкт-Петербург.ру» отобрал самые правдивые гадания на судьбу и суженого.

    читать далее →

    Романтика льда: топ-5 ночных катков Петербурга

    Прокатиться по льду на коньках — большое удовольствие, но днем не всегда на это есть время. Кроме того, ночное катание, несомненно, дарит ощущение романтики. "Санкт-Петербург.ру" сделал список лучших катков городка, где любой желающий сможет покататься ночью.

    читать далее →

    Деревья и скрипучий снег: топ-7 лыжных трасс в окрестностях Петербурга

    Оборудованные лыжные трассы различной протяженности и сложности прохождения.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Соловьиный язык и жаркое из цапли: кто и когда придумал первую кулинарную книгу

    Единственная книга в мире, способная по популярности обогнать Библию и, скорее всего, написанная гораздо раньше Священного писания, - кулинарная книга. Кем была написана первая книга рецептов, какие блюда по ней готовили и как искусство кулинарии завоевало мир – рассказывает «Санкт-Петербург.ру».

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    "Санкт-Петербург.ру" тестирует камеру Iphone 7 Plus

    Креативный директор "Санкт-Петербург.ру" тестирует революционную камеру смартфона iPhone 7 Plus вместе с "МегаФон".

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Под камнем сим. Эпитафия

    Экскурс в историю петербургских кладбищ от популярного автора неформальных путеводителей Марины Ждановой.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    13.01.17
    Где сделать МРТ гипофиза в СПб
    13.01.17
    Кому доверить переезд офиса в Москве и Питере?
    10.01.17
    Где найти для интернет-магазина Окей промокод на скидку до 50%?
    28.12.16
    Выкуп автомобилей: оперативно, удобно, выгодно
    28.12.16
    Современная работа в спортмастере для вас
    27.12.16
    В Preply рассказали о преподавании английского по скайпу
    27.12.16
    Где в Питере найти лучший подарок к Новому году?
    26.12.16
    Офисная мебель: основные критерии выбора

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2017. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegramm