Врач Мариинской больницы попросил "подождать" истекающего кровью пациента. Инцидент произошел вечером 12 января. Видео с места происшествия разместили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"Привезли знакомого в Мариинскую больницу с ножевым ранением. У знакомого была большая потеря крови, задета почка", - написал автор записи, добавив, что один из врачей, которого просили помочь раненому мужчине, сказал: "Ой, ждите".

Видео: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"

Видео сразу же набрало десятки тыс. просмотров и вызвало бурное обсуждение среди петербуржцев. Вскоре нестандартную ситуацию прокомментировал главный врач Мариинской больницы Олег Емельянов.

"Ситуация была такова: несколько человек притащили раненого в живот, положили его на пол и начали орать, кричать, оскорблять и снимать - что он такой тут несчастный на полу лежит. Врачи сказали им, что пациента в таком состоянии не нужно было таскать на себе, а вызывать скорую помощь, потому что, если серьезное, то они могли привезти его слишком поздно. После этой агрессии мы вызвали сотрудников полиции. Одного из разбушевавшихся отвезли в 78-й отдел, откуда он потом благополучно ушел или сбежал, после чего опять пришел к нам, продолжал хамить и вести себя агрессивно", - цитирует "Лайф" Олега Емельянова.

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По словам главврача, пострадавший находится в реанимации в тяжелом состоянии. "Пациента - как только его привезли - сразу же осмотрели врачи, забрали его в операционную и прооперировали. У мужчины проникающее ранение в живот, ранение почки. Мужчина сейчас находится в реанимации, - добавил Емельянов.

Сам врач, ставший героем скандального видео, заявил, что данная ситуация довольно банальна. "Банальная для нас ситуация, когда такое агрессивное отношение к медицинским работникам. Хотя никаких проблем там не было с точки зрения оказания медицинской помощи. Конечно, люди находились в состоянии возбуждения, шумели, но помощь была оказана абсолютно вовремя", - цитирует Лайф заместителя главврача по анестезиологии и реанимации Сергея Кондракова.

Попытка врача отобрать телефон. Видео: Мегаполис

Утром 13 января стало известно о втором видео с места ЧП, оно записано на регистраторе больницы. Об этом сообщает "Доктор Питер" со ссылкой на главврача Мариинской больницы. "Ситуация, конечно, безобразная. Друзья пострадавшего вели себя демонстративно нагло и агрессивно нам пришлось вызвать полицию. Видео с этим своим поведением они не выложили в сеть. Но на нашем регистраторе записано, как они едва ли не с кулаками нападали на врача. Да, врач не должен был вступать, в восемь минут он был на операционном столе, через 20 – его уже оперировали", - цитирует издание Олега Емельянова.

Тем временем движение "Синие ведерки" направило в Минздрав обращение, в котором просит разобраться в случившемся. "Прошу вас просмотреть видео и принять меры, дав правовую оценку действиям врачей. Если имеются факты статьи 124 УК РФ "Неоказание помощи больному", необходимо отправить заявление в подведомственную инстанцию в следственные органы, - говорится в тексте обращения.

По данным "Росбалта", в данный момент СК проводит доследственную проверку действий медиков. В ГУ МВД сообщили, что задержан один из дебоширов, а также мужчина, который нанес пострадавшему ножевое ранение.