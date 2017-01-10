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На Удельном проспекте 45 жилых домов остались без тепла

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© Фото: Валентин Илюшин / «БалтИнфо»

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Аварийная бригада ГУП «ТЭК СПб» должна устранить дефект трубы за 13 часов.

На Удельном проспекте 45 жилых домов и два детских учреждения остались без тепла. Об этом сообщается на официальном сайте ГУП «ТЭК СПб».

Сообщение о дефекте на трубе около дома номер 27 поступило в ГУП «ТЭК СПб» сегодня, 10 января, в час ночи. «Обнаружен дефект на трубопроводе диаметром 250 мм», - говорится в сообщении.

По информации энергетиков, на время проведения ремонтных работ на резервную схему теплоснабжения перевели 45 жилых зданий и два детских учреждения. При этом в ходе ремонта образовался новый дефект. Вытекание воды на поверхность удалось прекратить, нормативное время на устранение нарушения - 13 часов.

Также «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидцев сообщает об аварии около дома номер 22 по Ярославскому проспекту, там тепло отключили еще в 22 часа 9 января. Дефект устранят лишь к вечеру 10 января, в зоне отключения 42 дома.

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