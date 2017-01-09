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В петербургском метро вновь сломался "красный" поезд

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© Фото: transphoto.ru

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Двери ломаются в четвертый раз из-за попытки пассажиров их держать.

В петербургском метро вновь сломался "красный" поезд. В начале декабря 2016 года поезд сломался на станции "Нарвская", а сегодня около 18:30 - на станции "Лесная". Об этом сообщает "Фонтанка.ру" со ссылкой на очевидцев.

По данным свидетелей ЧП, произошла поломка дверей, после чего поезд стоял на станции метро примерно 15 минут. В пресс-службе метрополитена подтвердили поломку дверей.

"Семь минут состав простоял, затем уехал в депо", – цитирует издание пресс-секретаря ГУП "Петербургский метрополитен" Юлию Шавель. По ее словам, в данный момент движение поездов полностью восстановлено.

Новый состав метро под названием "Юбилейный", который начал курсировать 15 ноября на "красной" линии, сломался в первый же день работы, у поезда также сломались двери. Через неделю, 22 ноября, ситуация повторилась. Двери ломаются из-за попытки пассажиров их держать.

Пуск современного поезда приурочен к 61-му дню рождения метрополитена. Состав из восьми вагонов исполнен в красном цвете специально для работы на старейшей ветке петербургского метро.

Поезд был изготовлен Октябрьским электровагоноремонтным заводом, который выиграл конкурс подземки на поставку 20 таких составов за 10,5 млрд рублей, последний поезд должен прибыть в 2020 году.

Для пассажиров в вагонах есть специальная площадка для инвалидных и детских колясок, а также 36 сидячих мест. В каждом вагоне установлена бегущая строка для информации о станции прибытия.

Фото: fontanka.ru

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