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Опубликовано видео с места теракта в Иерусалиме

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© Фото: Twitter / @socialgnmedia

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Среди погибших три женщины и один мужчина, всем им от 20 до 30 лет, еще 15 человек получили тяжелые ранения.

Опубликовано видео с места террористической атаки в Иерусалиме. Кадры, снятые очевидцем вскоре после инцидента, выложены на интернет-портале Ruptly.

В результате теракта погибли четыре человека, еще 15 получили тяжелые ранения, сообщает Jerusalem Post. Среди погибших три женщины и один мужчина, всем им от 20 до 30 лет.

Полицейские установили место проживания террориста, им оказался палестинец по имени Фади аль-Канабир, проводится обыск. О мотивах его атаки пока говорить сложно, пишет Jerusalem Post, однако власти не исключают, что целью террориста могли быть израильские военнослужащие.

Сегодня днем, 8 января, грузовик съехал с дороги и врезался в военных, которые вышли из автобуса. Инцидент произошел неподалеку от популярной у туристов прогулочной площадки Армон ха-Нацив.

Видео: Ruptly
 

Видео: 112 Украина

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