В Петербурге скончался начальник Управления на транспорте МВД по СЗФО

Сегодня ночью, 8 января, на 59-м году жизни скончался начальник Управления на транспорте МВД по СЗФО, полковник полиции Сергей Кострыкин.

По данным "Фонтанки.ру", смерть наступила от разрыва тромба в легком. Предположительно, Сергей Кострыкин умер у себя на даче в Кировском районе Ленобласти.

Сергей Кострыкин был назначен на должность начальника Управления на транспорте МВД по СЗФО указом Владимира Путина 30 апреля 2016 года. До этого он 36 лет прослужил в милиции и полиции Ленинграда и Петербурга. Начинал работать постовым Куйбышевского РУВД Ленинграда.

Руководство и коллектив Северо-Западного следственного управления на транспорте СК РФ выражают глубокие соболезнования родным, близким и коллективу Управления на транспорте МВД России по Северо-Западу в связи со скоропостижным уходом из жизни Сергея Алексеевича.

"Сергей Алексеевич много сил и энергии посвятил серьезному и ответственному делу – служению обществу и государству. В памяти тех, кто знал Сергея Алексеевича и работал вместе с ним, он навсегда останется уважаемым человеком, опытным руководителем и профессионалом своего дела. Светлая память полковнику полиции", - говорится в сообщении.

Один из трех заместителей покойного начальника УТ МВД СЗФО полковник Дмитрий Курсанов лично аккумулировал руководящие функции и взял на себя полномочия по визированию наиболее важных документов.