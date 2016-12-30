В Петербурге украли 18 тонн мандаринов - фура не доехала до нужного адреса, поставщик потерял 1,3 млн рублей. Об этом сообщает "Фонтанка.ру".

О происшествии стало известно поздно вечером 29 декабря, в полицию Калининского района обратились представители логистической компании, которая обязалась перевезти груз в Москву.

После заключения договора с поставщиком логисты разместили объявление в Сети о поиске грузовика для перевозки, на него сразу же откликнулись.

Мужчина предоставил фуру и загрузил мандарины со склада на проспекте Непокоренных, однако в итоге автомобиль до адреса в Москве не доехал.

Водитель фуры сообщил, что ему поручили разгрузиться в Подмосковье, что он и сделал, полиция проводит проверку.