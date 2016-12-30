На автобусном вокзале Петербурга пассажиры «топчут друг друга»

На автобусном вокзале Петербурга сегодня утром, 30 декабря, пассажиры буквально затоптали друг друга. Об этом сообщает «Фонтанка.ру» со ссылкой на очевидцев происшествия.

При входе в автобусный терминал на набережной Обводного канала, 36, поток пассажиров создал пробку. «Люди топчут друг друга, пытаясь пройти внутрь и уехать», - цитирует издание свидетельницу ЧП.

В ГУП «Пассажиравтотранс» подтвердили нештатную ситуацию, пишет «Фонтанка.ру». Как выяснилось, перед Новым годом из Петербурга хлынули горожане, а досмотровое оборудование не справляется.

«Пассажирам необходимо пройти через рамку металлодетектора, а их вещи должны быть пропущены через интроскоп – оборудование для досмотра багажа. Оно установлено в сентябре, его использование обязательно, согласно требованиям транспортной безопасности», – уточнили в «Пассажиравтотрансе».

В итоге, на Обводный приехала полиция. Сотрудники вокзала стараются всячески помогать пассажирам, в первую очередь с детьми. Автобусы дожидаются.

«Без зарегистрированных на борт пассажиров водитель не уедет», – добавили в «Пассажиравтотрансе» и принесли извинения за сложные условия прибытия и посадки.