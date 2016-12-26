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Проспект Ленина в Колпино заливает кипяток из лопнувшей трубы

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© Фото: Валентин Илюшин / «БалтИнфо»

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Восемь жилых домов отапливаются по резервной схеме, ремонт завершат к трем ночи.

Проспект Ленина в Колпино заливает кипяток из лопнувшей трубы. Об этом сообщили в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте".

"В Колпино на проспекте Ленина, 39, прорыв трубы шпарит кипятком, МЧС на месте", - пишут очевидцы. В данный момент на мечте коммунальной аварии работает ремонтная бригада ГУП "ТЭК СПб".

Дефект на трубопроводе диаметром 300 мм произошел около 14 часов, его планируют починить до трех часов ночи 27 декабря. На время проведения ремонта восемь жилых домов будут отапливаться по резервной схеме.

Фото: группа "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург" в социальной сети "ВКонтакте"

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