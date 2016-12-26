Станцию метро «Автово» закрыли из-за угрозы взрыва - на вход и выход. В вестибюле метро обнаружили бесхозную сумку.
«Станция закрыта с 10:48, сумку нашли в вестибюле около банкоматов», - уточнили в петербургской подземке.
© Фото: wikimapia.org
В вестибюле метро обнаружили бесхозную сумку.
Станцию метро «Автово» закрыли из-за угрозы взрыва - на вход и выход. В вестибюле метро обнаружили бесхозную сумку.
«Станция закрыта с 10:48, сумку нашли в вестибюле около банкоматов», - уточнили в петербургской подземке.
|
По теме
|
следующая
|
|
следующая
Очаровательные «мишки» самоеды, всеми любимые красавцы хаски, якутские лайки - «Санкт-Петербург.ру» рассказывает, где пообщаться с добрейшими животными, получить восторг от скорости, а также сделать яркие фотографии.
Выпить глинтвейна, прокатиться на коньках, отведать заморских кушаний, купить елочные украшения и подарки на Новый год - рассказываем, как зарядиться новогодним настроением и встретить праздник с улыбкой до ушей.
С приближением Нового года Петербург становится еще более волшебным и праздничным. На улицах и площадях города появляется множество гирлянд и украшений, которые переносят горожан в сказку. "Санкт-Петербург.ру" выбрал десять красивых мест, где можно сделать новогодние фотографии и запечатлеть волшебные мгновения.
«Санкт-Петербург.ру» узнал, как становятся пожарными и из чего состоит настоящая мужская работа.
Креативный директор «Санкт-Петербург.ру» Юрий Строфилов вместе с компанией «МегаФон» тестируют LTE Advanced на Iphone 7.