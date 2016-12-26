Двое мужчин прокрались на «Аврору» по льду, чтобы сделать селфи

Двое 28-летних мужчин прокрались на легендарный крейсер «Аврора» по льду, чтобы сделать селфи. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел около 20 часов в воскресенье, 25 декабря. Молодые люди по льду подошли к судну-музею и по металлическим растяжкам взобрались на палубу.

Нарушители успели сфотографироваться в рубке и на мачте, после чего были задержаны по сообщению командира БЧ-4 «Аврора».

В отношении мужчин составлены административные протоколы по статье 20.17 КоАП РФ (нарушение пропускного режима охраняемого объекта). Им грозит штраф в размере от 3000 до 5000 рублей.

В середине декабря УФАС сообщатло, что возбудит более 20 дел отношении Кронштадтского морского завода (КМЗ) по нарушениям при реконструкции крейсера «Аврора». КМЗ нарушил закон о гособоронзаказе и о защите конкуренции.