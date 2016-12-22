МВД обыскивает подразделения банка «Советский» по всей России по делу о мошенничестве. В Петербурге обыски проходят по девяти адресам банка. Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Масштабные обыски начались сегодня утром, 22 декабря, сотрудниками Департамента экономической безопасности МВД РФ вместе с коллегами из нескольких регионов, в том числе с оперативниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным издания, обыски связаны с уголовным делом по части 4 статьи 159 УК РФ (Мошенничество в особо крупном размере). Силовики собираются доставлять к следователям фигурантов дела, особое внимание будет уделяться собственникам.

Банк «Советский» был создан в 1990 году с головным офисом в Петербурге. С октября 2015 года ЦБ ввел в «Советский» временную администрацию. Мажоритариями банка «Советский» в 2005 году выступали Александр Тепляков, Владимир Митрушин и Андрей Карпов, которые втроем контролировали более 50% акций.

В число миноритариев входили Олег Некрасов, Кирилл Ласкин, Олег Николаев, Егор Бабеев, Глеб Шахов, Александр Старовойтов и Анатолий Нестеров. На конец текущего года активы банка составляли более 51 млрд рублей, убыток финансово-кредитной организации превысил 2 млрд рублей.